Антуан Гризманн: "Если "Атлетико" продолжит в том же духе - будет бороться за выживание"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после ничейного исхода встречи с "Леганесом" (0:0) в рамках 2-го тура чемпионата Испании отметил, что команде необходима хорошая встряска. По словам Гризманна, если "Атлетико" продолжит в том же духе - будет бороться за выживание в Ла Лиге.

- Если мы продолжим в том же духе - будем бороться за выживание, - цитирует Goal Гризманна. - Мы очень злы. Нам необходима хорошая встряска. Я полностью готов к играм, восстановление после чемпионата Европы-2016 прошло на ура, однако мне пока не хватает скорости. Активно работаю над тем, чтобы вернуть себе прежнюю форму.