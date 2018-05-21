Андрес Иньеста: "Это был трудный день"

Полузащитник Андрес Иньеста признался, что ему тяжело далось прощание с "Барселоной". 20 мая хавбек провел последний матч за каталонцев.

– Это тяжелый день, но последние 22 года были замечательными, – цитирует AFP Иньесту. – Я был горд с удовольствием защищать цвета "Барселоны" и представлять эмблему клуба. Она для меня – лучшая в мире. Спасибо всем партнерам, по которым я буду очень скучать. Благодарю болельщиков за любовь и уважение, которое я ощущал с первого дня, придя сюда ребенком. А ухожу из "Барселоны" я уже мужчиной. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я сохраню это навсегда в своем сердце.