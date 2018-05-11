Андрес Иньеста: "Дисквалификация Серхи Роберто на четыре мача - невероятно суровое наказание"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает наказание своего партнера по команде Серхи Роберто слишком суровым. Ранее футболист был дисквалифицирован на четыре матча.
- Правда в том, что это наказание невероятно суровое. Если посмотреть на фотографии, посмотреть на момент с других точек, то даже само нарушение можно поставить под вопрос, - цитирует Иньесту Marca. - Какую бы карточку ему не показали, четыре матча - это слишком много.
В матче чемпионата Испании с "Реалом" (2:2) игрок "Барселоны" был удален за инцидент с участием защитника соперников Марселу.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/
vaevilovivan
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09:09