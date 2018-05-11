Андрес Иньеста: "Дисквалификация Серхи Роберто на четыре мача - невероятно суровое наказание"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста считает наказание своего партнера по команде Серхи Роберто слишком суровым. Ранее футболист был дисквалифицирован на четыре матча.

- Правда в том, что это наказание невероятно суровое. Если посмотреть на фотографии, посмотреть на момент с других точек, то даже само нарушение можно поставить под вопрос, - цитирует Иньесту Marca. - Какую бы карточку ему не показали, четыре матча - это слишком много.

В матче чемпионата Испании с "Реалом" (2:2) игрок "Барселоны" был удален за инцидент с участием защитника соперников Марселу.