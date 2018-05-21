Алейш Видаль попрощался с "Барселоной"?

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль, по всей видимости, покидает команду. "Все кончено", - так прокомментировал 28-летний игрок в своем Инстаграме фото, на котором он запечатлен на фоне завоеванных трофеев чемпионата и Кубка страны.



В прошедшем сезоне Видаль провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, игрок перешел в "Барселону" из "Севильи" летом 2015 года за 12 миллионов евро. Контракт Видаля с каталонским клубом рассчитан до 2020 года.