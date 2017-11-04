"Альбасете" не заявил Зозулю на игру с "Райо Вальекано", откуда его выгнали фанаты

"Альбасете" не внес украинского форварда Романа Зозулю в заявку на матч 13-го тура сегунды против "Райо Вальекано", сообщает Marca. В Испании это связывают с тем, что украинец в начале этого года попал в скандал, когда подписал контракт с "пчелами".

Тогда против появления форварда в команде высказались фанаты "Райо". Болельщикам не понравилось то, что Зозуля был замечен в поддержке националистических группировок на Украине. Нападающий был вынужден расторгнуть контракт с клубом и пропустил половину сезона из-за того, что не мог быть заявлен за другую команду.

Отметим, в этом сезоне Зозуля провел 9 матчей в составе "Альбасете", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.