"Алавес" в меньшинстве вырвал победу у "Малаги"

В матче 27-го чемпионата Испании "Алавес" оказался сильнее "Малаги" – 2:1. Победный мяч в составе гостей забил на 90-й минуте нападающий Эдгар Мендес. С 72-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника и автора первого гола в матче Зухаира Феддаля.

Чемпионат Испании

Ла лига

27-й тур

"Малага" – "Алавес" – 1:2 (0:1)

Голы: Феддаль, 39 (0:1). Хуан Карлос, 71 (1:1). Мендес, 90+1 (1:2).

"Малага": Камени, Демикелис, Торрес Гомес (Хуан Карлос, 59), Росалес, Эрнандес, Кастро, Камачо, Хосе Родригес, Кеко (Онтиверос, 46), Шарлес, Рамирес (Эн-Несири, 76).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Рауль Гарсия (Карлос Вигарай, 70), Феддаль, Камараса, Льоренте, Гарсия, Токеро (Мендес, 61), Ибаи Гомес (Эли, 74), Кико, Дейверсон.

Предупреждения: Феддаль, 56. Камачо, 65. Демикелис, 76. Дейверсон, 83. Удаление: Феддаль (Алавес), 72.

Судья: Ундиано Мальенко.

11 марта. Малага. Стадион La Rosaleda.