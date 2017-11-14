Алан Дзагоев: "Криштиану Роналду - машина для убийства, а Месси - это искусство"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" отметил, что считает нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Хавбек подчеркнул, что Месси и Криштиану Роналду по праву регулярно завоевывают индивидуальные трофеи.

– Кто для вас лучше: Месси или Криштиану Роналду? И в чем?

– В последние семь лет они "Золотой мяч" передают друг другу каждый год. И это правильно. Они много забивают, выигрывают. То "Реал" с Роналду, то "Барселона" с Месси. Вот Португалия выиграла Евро-2016, Роналду пофеерил в Лиге чемпионов, выиграл ее. Само собой, получил "Золотой мяч". Если их сравнивать, то для меня Месси лучше. Был и останется. Это инопланетянин какой-то. Он может всю игру ходить пешком, но забить три гола и отдать две передачи. Криштиану же это все-таки машина, машина для убийства, которая уничтожает. А Месси – это искусство.