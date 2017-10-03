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20:53 | Футбол — Сборная России

"Зенит" троллит Лунева: "Подмигни, если нужна помощь"


"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал фотографию вратаря Андрея Лунева, который в составе сборной России готовится к контрольным матчам с Кореей и Ираном.

На снимке голкипер запечатлен в солнцезащитных очках. Петербуржцы попросили 25-летнего россиянина подмигнуть, если ему необходима помощь.

Напомним, что матч с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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