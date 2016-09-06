Юрий Газинский: "Россия сыграла на ошибке сборной Ганы"

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после победы в товарищеском матче над Ганой (1:0) подчеркнул, что после перерыва россиянам было тяжелее противодействовать сопернику, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, во втором тайме национальная команда РФ позволила ганцам разбежаться.

- Встречались с достаточно хорошим соперником, - начал Газинский. - Если давать им разбежаться, то, как мы увидели во втором тайме, они сразу создают опасные моменты. До перерыва мы играли неплохо, потом немножко подсели, и уже не все получалось. Тяжело ли было справляться с их скоростью в опорной зоне? Безусловно, не так просто, у них очень крепкие ребята. В первом тайме получалось, во втором стало потяжелее.

- Перед голом вы перехватили мяч после глупой ошибки соперника. Не удивились такому подарку?

- (Улыбается). Это их ошибка. А мы на этом сыграли. Провели быструю атаку и забили.

- На стадионе было много болельщиков. Приятно?

- Безусловно. Всегда хочется играть при заполненных трибунах, это придает команде дополнительный импульс.