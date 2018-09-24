Йоахим Лев: "Сборную России ждет хорошее будущее"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что национальную команду России ждет хорошее будущее.

- Что было важным, так это то, что Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава, - сказал Лев в интервью ТАСС. - Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее.

Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении.

Сборная России 15 ноября проведет контрольный матч против национальной команды Германии.

Все о сборной России - здесь