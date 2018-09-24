13:56 | Футбол — Сборная России

Йоахим Лев: "Сборную России ждет хорошее будущее"

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Главный тренер сборной Германии  Йоахим Лев заявил, что национальную команду России ждет хорошее будущее. 

Что было важным, так это то, что Черчесов за два года до чемпионата мира начал обновление состава, - сказал Лев в интервью ТАСС. - Сейчас в команде есть ряд молодых игроков, и мне кажется, что у этой команды есть хорошее будущее. 

Я помню, что в 2008 году Россия играла очень хорошо, что она показала и на чемпионате Европы. Тогда я был впечатлен стилем, скоростью игры, которую она демонстрировала. Сейчас у меня есть ощущение, что команда постепенно движется в том же направлении.

Сборная России 15 ноября проведет контрольный матч против национальной команды Германии

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5597357

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