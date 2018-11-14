Йоахим Лев: "Россия играет дисциплинированно и агрессивно, это заслуга Черчесова"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что своими последними успехами сборная России обязана главному тренеру Станиславу Черчесову.

- Много лет назад вы в роли главного тренера выиграли чемпионат Австрии с вратарем Черчесовым. Каким он был тогда, как складывались ваши взаимоотношения, и какие качества Черчесова-вратаря вы видите в Черчесове-тренере?

- Когда я приехал в Инсбрук, у него была серьезная травма, он был возрастным игроком, - сказал Лев. - Во втором круге чемпионата он вернулся в строй и помог стать чемпионом. Помню, как Россия играла в 2008 году. Сегодня это прежде всего заслуга тренера, что команда играет очень дисциплинированно, очень агрессивно, очень хорошо обороняется. Команда пережила определенные изменения и очень быстро переключается в атаку, проводит опасные контратаки. Команда тренируется очень профессионально. В команде много быстрых игроков. Станислав Черчесов всегда был очень целеустремленным, очень дисциплинированным. (Игорь Рабинер).

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.