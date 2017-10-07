Вячеслав Колосков: "Кокорин и Смолов могут стать одними из лучших на ЧМ-2018"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после контрольного матча России с Кореей (4:2) отметил, что видит большое будущее у дуэта нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова. Последний открыл счет в сегодняшнем поединке.

- Как вам связка впереди Кокорин – Смолов?

– И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира.

– Даже так?

– Да. У них очень высокий потенциал. Эта пара может стать одной из лучших. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча Россия - Корея