Владислав Игнатьев: "Попал в расширенный список сборной на ЧМ-2018, но не очень понял, что он значит"

Правый защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "РИА Новости" сказал, что ждет вызова в сборную России. По словам игрока, он не боится конкуренции с Мариу Фернандесом.

- Вы не попали в заявку на чемпионат мира, говорили, что не стали далеко уезжать из Москвы и находились поблизости. Надеялись попасть на турнир?

- С "Локомотивом" стали чемпионами России, я стабильно играл на своей позиции. Понимаю, что в сборной большая конкуренция. Фернандес, Смольников, Самедов заслужили участие в чемпионате мира. Надеялся, что вызовут, попал в расширенный список, но не очень понял, что он значит. Позвонил и узнал, мне сказали, чтобы готовился, ведь могут вызвать в любой момент.

Конечно, расстроился немного из-за непопадания в итоговый список, но со своей стороны я сделал все возможное, чтобы оказаться на турнире. Но таково решение тренера, тем более он добился результата, поэтому претензий нет. Надо двигаться дальше. Зато появилось время побыть с семьей, отдохнуть. Многие сборники приехали в клубы и почти не отдыхали, им тяжело начинать новый сезон. Мы же отдыхали почти полтора месяца.

- Вам непонятна причина, почему вы остались вне заявки?

- Думаю, в сборной есть основная обойма футболистов, на кого рассчитывает Станислав Саламович. "Локомотив" действовал в четыре защитника, сборная в пять. Фернандес был основным претендентом на место в составе и здорово сыграл.

- Вы же скорее конкурировали со Смольниковым?

- Возможно. Но я готов бороться и с Мариу. Никогда не боялся конкуренции. Почему он оставил Игоря? Смольников давно в сборной, больше проводил матчей за национальную команду, а я играл меньше. Надеюсь, сейчас ситуация изменится.

- В сентябре команде предстоит играть в Лиге наций. Ждете приглашения?

- Конечно, всегда жду, что меня позовут в сборную. Все зависит от тренера, видит он меня в составе или нет.

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