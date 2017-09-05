Виталий Шахов: "Еще вчера я играл за "Факел". Откуда меня могут знать болельщики "Спартака" или "Зенита"?"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо"(3:0) рассказал о том, что он не обижается на болельщиков, которые не знали футболиста до вызова в национальную команду. По его словам, было очень приятно потренироваться в составе сборной.

– Когда только объявили состав сборной, который будет готовиться к матчу с "Динамо", в СМИ стали появляться публикации с заголовками: "А кто все эти люди?" Вас это не задевало?

– Нет, ни в коем случае. Какой смысл обижаться? Это же естественная вещь. Поймите, еще вчера я играл за "Факел", сегодня – за "Тосно". Так откуда меня тогда могут знать болельщики "Спартака", "Зенита", да и вообще широкая футбольная общественность? Но вот вчера я отыграл за сборную, и, наверное, обо мне узнало чуть больше народа. Буду хорошо проявлять себя в "Тосно" в чемпионате – стану еще чуть популярнее. Так что это нормальные вещи. Нынешние лидеры сборной делали себе имя своей работой.

– А что можете ответить тем критикам, которые не поняли, зачем сборной России, да еще и таким составом играть с московским "Динамо"?

– Я – футболист. Меня вызвали, я должен играть. Я же не чемпион мира, чтобы выбирать – на "Динамо" не поеду, а с другим соперником сыграю. Меня пригласили, и я, конечно, приехал, было очень приятно потренироваться в составе национальной команды и принять участие в этой встрече. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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