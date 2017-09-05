Виталий Шахов: "Даже если бы я забил три гола через себя, как я мог убедить Черчесова по одной игре?"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо"(3:0) отметил, что рано делать вывод по поводу того, смог ли он убедить тренерский штаб в своей состоятельности. По его словам, тренеры вызвали игрока из-за необходимости познакомиться.

– А у вас есть ощущение, что убедили тренерский штаб в своей состоятельности?

– Мне кажется, очень рано говорить о таких вещах. Что значит "убедил"? Даже если бы я забил вчера три гола через себя, не нужно делать сейчас выводов.

– Почему?

– Это же всего лишь одна игра, причем контрольная. Тренерам нужно было познакомиться с нами, посмотреть, как мы работаем. Теперь нам необходимо проявлять себя в клубах, а Черчесов продолжит за нами следить.

– То есть лично для вас мечта сыграть на домашнем чемпионате мира – несбыточная?

– Нет, нет, вы не так меня поняли. Просто я не стараюсь заглядывать так далеко. Чемпионат мира состоится только летом. Впереди еще очень много матчей за клуб. Нужно выкладываться, стараться. Даже если бы меня сейчас не вызвали в сборную, что мне – опускать руки, убиваться, играть без мотивации? Нет! Мне надо помогать "Тосно". Побеждать, проявлять себя. И тогда, возможно, тренеры сборной обратят на меня внимание в преддверии ЧМ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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