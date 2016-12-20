Виталий Мутко: "Пока в очереди на игру со сборной России никто не стоит"

Глава РФС Виталий Мутко не стал озвучивать суммы, которые организация заплатит за контрольный матч национальной команды России со сборной Бельгии, который состоится в марте будущего года, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– РФС анонсировал игру со сборной Бельгии в марте. Правда, что бельгийцы попросили за игру 300 тысяч евро?

– Не хочу раскрывать коммерческую составляющую. Сыграем с Бельгией, и давайте радоваться футболу! Есть топовые сборные, которые ездят по миру и получают доходы – Бразилия, Аргентина и так далее. У них есть базовые условия. Если приглашаешь команды – оплачиваешь им перелет и проживание. Есть ряд таких сборных, и не надо этого стесняться. Но надо понимать, что с матча против таких сборных ты получишь и больше дохода. Пока в очереди на игру со сборной России никто особо не стоит. Все участвуют в отборочном турнире. И только мы свободны, не попали в группу, как это должно было быть. Но поверьте, бюджет сбалансирован, все нормально.