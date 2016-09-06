Василий Березуцкий: "Хорошо, что этот цикл Россия закончила без поражений"

Капитан сборной России Василий Березуцкий сравнил товарищеские матчи с Турцией (0:0) и Ганой (1:0), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Елена Григорьевская. По словам защитника, отсутствие поражений в данном цикле является позитивным знаком.

- Если провести параллели с Турцией и Ганой, какая команда сильнее?

- Мы играли разными схемами и в другой футбол, все-таки тот матч был выездным. Было очень жарко. Сейчас играли при своих зрителях, на своей арене, а дома как всегда легче.

- Какая сейчас атмосфера в команде?

- Все нормально. Одержали первую победу при новом тренере. Хорошо, что этот цикл заверили ничьей и победой. Поражений нет - уже замечательно.