Валерий Непомнящий: "Денисов нужен сборной. Надеюсь, здравый смысл восторжествует"

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов должен появиться в составе сборной России на Кубке конфедераций. По словам специалиста, он лучший из российских опорных полузащитников.

– Игорь Денисов нужен сборной?

– Сто процентов! Сегодня в России среди опорных полузащитников он безоговорочно номер один.

– Что ж Черчесов его игнорирует?

– Вопрос к тренеру. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и на Кубке конфедераций мы увидим Денисова в сборной.

– А если нет?

– Тренер вправе принять любое решение. Ему же за результат отвечать. Ну а дальше… Перефразирую знаменитое стихотворение Маяковского (18+ Внимание! Приведенный ниже текст содержит ненормативную лексику):

Товарищ, зажми нервы в узду.

Придя на работу, не ахай.

Выиграл – посылай всех в п…у.

Проиграл – сам иди на х…й! (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Валерия Непомнящего