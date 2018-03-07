Валерий Газзаев: "Чемпионат мира стал бы для Березуцких блестящим завершением карьеры"

Заслуженный тренер России, заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев поделился мнением о решении Василия и Алексея Березуцких завершить карьеру в сборной России.
Ранее об этом через "СЭ" сообщил Василий.
– Очень жаль, что братья приняли такое решение, – говорит Газзаев. – Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на чемпионате мира – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране. На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы. Я очень сожалею, но решение надо уважать. И, тем не менее, необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества.
– Тем не менее, положение дел в обороне, учитывая травмы Джикии и Васина, становится аховым…
– Оно сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает. Задача тренерского штаба – подобрать футболистов и в ближайших матчах, особенно на уровне Бразилии и Франции, мы должны посмотреть прообраз нашей сборной на чемпионате мира. Это касается и игроков обороны. В спорте всегда случаются разные обстоятельства – травмы, карточки… Нужно находить выход. (Сергей ЕГОРОВ)
malinowae
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00:11
Werdy
Я думаю был бы другой тренер, они бы не завершали и уж тем более не " приостанавливали". :)
23:49 7 марта
sb1006
В отличии от Газзаева, Березуцкие адекватно оценивают и свои возможности и силу соперников. Блестящее завершение карьеры - это не просто факт выступления за сборную. Сама сборная при этом должна выступить блестяще. А если она (сборная), вместе с братьями, в очередной раз облажается ? Всегда запоминается последнее.
23:43 7 марта
tigana.1982
Так у нас сборная нужна чтобы обеспечивать кому-то "блестящее" завершение карьеры! Ну-ну...
23:03 7 марта
Иван-крестьянский сын
Всё правильно они сделали! Спасибо им за бронзу 2008 и пусть честолюбивые дублёры доказывают, что они тоже что-то могут в футболе! А по поводу группы не надо обольщаться и Египет и Уругвай сильнее России, а арабы как минимум не слабее.
22:46 7 марта
ЗлобныйЖиртрест
zvovs для сборной России бывают слабые группы на ЧМ????
22:30 7 марта
Slim Taller
Ага,блестящим.... Они не забыли,как после чемпионата Европы ходили к Слуцкому и говорили,что дерьмо.Оно им надо?! Пусть молодые ходят и повторяют эту мантру.
22:11 7 марта
zvovs
Действительно зря они завершили сейчас, группа самая слабая, чемпионат домашний, будет как в Сочи.
21:48 7 марта