Тарасов покинул расположение сборной и не сыграет с Ганой

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в связи с травмой, полученной в контрольном матче с Турцией (0:0), покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Таким образом, Тарасов продолжит лечение в столичном "Локомотиве".
bvb1987
ну наконец то одним бревном меньше,его в сборной вообще не должно быть
17:45
МачоМэн
травму? когда успел то? ни одной передачи вперед не увидел все назад
17:26
П_о_в_а_р
Теперь точно чемпионами Мира станем.
16:46