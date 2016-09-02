16:41 | ФУТБОЛ — Сборная России

Тарасов покинул расположение сборной и не сыграет с Ганой

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в связи с травмой, полученной в контрольном матче с Турцией (0:0), покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Таким образом, Тарасов продолжит лечение в столичном "Локомотиве".

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84823.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bvb1987

ну наконец то одним бревном меньше,его в сборной вообще не должно быть

17:45

МачоМэн

травму? когда успел то? ни одной передачи вперед не увидел все назад

17:26

П_о_в_а_р

Теперь точно чемпионами Мира станем.

16:46

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