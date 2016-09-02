Тарасов покинул расположение сборной и не сыграет с Ганой

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в связи с травмой, полученной в контрольном матче с Турцией (0:0), покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче с Ганой, который состоится 6 сентября в Москве. Таким образом, Тарасов продолжит лечение в столичном "Локомотиве".