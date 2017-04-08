Станислав Черчесов: "За Кубок конфедераций надо побороться"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на конференции РФС отметил, что команда прогрессирует и серьезно готовиться к Кубку конфедераций. По его словам, цифры говорят сами за себя.

– Мы омолодили команду. От матча к матчу, как вы видите, постепенно сокращается число участников последнего чемпионата Европы, – сказал Черчесов. – Сложности есть. Но все сложности мы называем рабочими моментами. Слово "проблема" не говорим принципиально. Фейерверк не показываем, это мы точно знаем. Надо реально на вещи смотреть. Но отдача у нас есть.

Цифры говорят сами за себя, я еще об этом в интервью говорил. Бегать и спринтовать – другой вид спорта. Но никто столько не пробежит, если нет желания. Задача на Кубок конфедераций? Скажу так – это турнир чемпионов, и Россия – единственная команда, которая не чемпион. Тем не менее, к турниру готовимся серьезно. За Кубок этот надо побороться. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)