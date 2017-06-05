Станислав Черчесов: "Я недоволен игроками? Нет, вы не правы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Венгрией (3:0) заявил, что не выражал недовольство своими игроками, а переживал с ними игровые моменты, передает из Будапешта спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Также специалист надеется, что защитнику Федору Кудряшову разрешат играть в защитной маске на Кубке конфедераций-2017.

– Показалось, вы выражали недовольство действиями игроков...

– Нет, вы не правы, – сказал Черчесов. – Я с игроками в этих моментах жил.

– Это был легкий матч для сборной России? – вопрос от венгерского журналиста.

– Нет. Мы провели непростой сбор с тяжелыми тренировками, футболисты сыграли последнюю официальную встречу ровно две недели назад.

– Кудряшов и на Кубке конфедераций будет играть в маске? В чем дело с ним – это из-за перелома носа в игре ЦСКА – "Ростов"?

– Да, из-за этого. Сегодня в специальной маске играть разрешается. Надеемся, что будет такая возможность.

– Довольны в целом игрой в атаке? Было многовато обрезов, не хватало точности передач. Первый гол сделал Смолов, второй мяч – автогол.

– Если брать индивидуальное мастерство Смолова – мы наигрывали, чтобы он открылся в эту зону во время выхода из обороны, а потом Федор обыграл и действовал великолепно. А по поводу передач – нам надо исправлять отдельные оплошности, и тогда наша игра будет смотреться целостно.

Трансляция матча Венгрия - Россия