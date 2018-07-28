Станислав Черчесов: "Сборная России проведет матчи в Ростове и Калининграде"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что Ростов-на-Дону и Калининград примут матчи с участием национальной команды. По его словам, матчи сборной должны видеть и регионы.

– Где бы вы хотели проводить матчи? В "Лужниках" или по городам ездить?

– Естественно, будут игры и в Ростове, и в Калинграде. Надо давать понять регионам, что у нас сборная России, а не сборная Москвы, – сказал Черчесов, не уточнив, о каких именно играх идет речь.

– Финальные игры или еще какие-то – то, естественно, это будет Москва, – добавил главный тренер сборной России.

Черчесов в субботу был награжден в Кремле орденом Александра Невского.

– Этим мероприятием чемпионат мира для вас закончился?

– Вчера был на одном большом форуме, сказал, что 28-е число будет, так скажем, символическим. Кремль – сердце нашей Родины. Теперь все уходит в историю. Вчера был Суперкубок России, который стал продолжением чемпионата мира – стадион в Нижнем Новгороде был заполнен до отказа. Также были арены заполнены в Мордовии, в Волгограде, где тоже проходили игры. Хотелось бы, чтобы симпатия к футболу, которая появилась, превратилась в любовь. Чтобы нежелание идти в субботу на стадион вызывало реакцию "как же так?" Очень бы хотелось, чтобы стадионы стали центрами притяжения. Наша задача, как спортсменов, футболистов, быть еще лучше, и чтобы нас снова позвали (в Кремль. – Прим. "СЭ"), но уже по другому поводу.

– На следующем чемпионате мира дойдем до полуфинала? – спросила журналистка.

– Это чисто женский вопрос. Без обид. Давайте пока один турнир проведем – Лигу наций. Потом второй – чемпионат Европы. Ну а потом будем думать насчет Катара. (Илья АНДРЕЕВ)