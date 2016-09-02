Станислав Черчесов: "Переход Новосельцева в "Зенит" оправдан"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что переход защитника Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит" оправдан. По словам специалиста, футболисту сейчас необходимо быстро освоиться в новой команде.

– Как расцениваете с точки зрения интересов сборной переход Новосельцева из "Ростова" в "Зенит"? С одной стороны, это шаг на повышение, с другой – игрок лишил себя уникального опыта матчей Лиги чемпионов против "Баварии" и "Атлетико". Да и место в основе питерцев завоевать еще надо.

– Каждый в карьере должен принимать какие-то решения, - подчеркнул Черчесов. - "Зенит" – стабильный клуб. Сейчас он играет в Лиге Европы – это тоже не последний турнир. В следующем, возможно, вернется в Лигу чемпионов. Я оправдываю этот ход. Кстати, мы сейчас с ним шутили по этому поводу: выходил на матч игроком "Ростова", уходил с него – игроком "Зенита".

Теперь его задача – быстренько освоиться. Мистер Луческу – топ-тренер, цели у клуба соответствующие. Самое главное – как сам Новосельцев будет ко всему относиться. (Игорь РАБИНЕР)

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