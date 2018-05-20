21:16 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Перед стартом ЧМ-2018 мы должны попробовать многое"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами по прибытии команды на сбор в австрийский Нойштифт. Национальная команда будет готовиться в Австрии к домашнему чемпионату мира до 31 мая, после чего вернется в Москву.

– Адаптация везде нужна. Москва – одно, Нойштифт – другое. Хотя погода сейчас примерно одна и та же. Перед чемпионатом мы посчитали правильным отъехать чуть-чуть подальше, чтобы спокойно работать – и создать группу, которая будет работать достойно. Наша задача – попробовать многое, потому что не всегда получалось из-за отсутствия людей. Пока что успели провести три тренировки – что-то получается, что-то нет. Сейчас вот летели, анализировали сегодняшнюю тренировку. (Дмитрий СИМОНОВ)

Дискотеки и чучела козлов. Где будет жить команда Черчесова

Сегодня. Нойштифт. Красно-белой лентой сотрудники отеля оградили свою территорию от посторонних перед приездом сборной России, но для журналистов &quot;Спорт-Экспресс&quot; сделали исключение.

 

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!