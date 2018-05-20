Станислав Черчесов: "Перед стартом ЧМ-2018 мы должны попробовать многое"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами по прибытии команды на сбор в австрийский Нойштифт. Национальная команда будет готовиться в Австрии к домашнему чемпионату мира до 31 мая, после чего вернется в Москву.

– Адаптация везде нужна. Москва – одно, Нойштифт – другое. Хотя погода сейчас примерно одна и та же. Перед чемпионатом мы посчитали правильным отъехать чуть-чуть подальше, чтобы спокойно работать – и создать группу, которая будет работать достойно. Наша задача – попробовать многое, потому что не всегда получалось из-за отсутствия людей. Пока что успели провести три тренировки – что-то получается, что-то нет. Сейчас вот летели, анализировали сегодняшнюю тренировку. (Дмитрий СИМОНОВ)

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