Станислав Черчесов: "Лунев – основной вратарь сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал статус "первого номера" национальной команды в предстоящих матчах со сборными Германии и Швеции.

– Перед прошлыми играми вы говорили, что Лунев – основной состав сборной России после ухода Акинфеева. Из-за травмы его заменил Гильерме, и сыграл "на ноль". Сейчас Лунев – основной вратарь сборной?

– Лунев основной вратарь сборной России, но мы всегда смотрим ситуацию такой, какая она есть на данный момент. Сейчас еще два матча у "Зенита" в чемпионате и Кубке. Мы внимательно смотрим. И если вы обратили внимание, мы никогда не шарахались в плане вратарской позиции. С другой стороны, есть вещи, которые нельзя упускать. Мы довольны всеми тремя вратарями, как они провели этот месяц между сборами национальной команды. Надеюсь, в этом мы все здесь единодушны.

– Шунин три матча "на ноль" отыграл. Сможем ли мы его увидеть хотя бы в одном из таймов?

– У нас две важнейших игры, два заключительных матча года. Есть и турнирная ситуация, есть имиджевая и спортивная история сыграть против сборной Германии. Повторяю, мы всем игрокам, и вратарям в частности, доверяем, ситуация подскажет как оно будет. Но на сегодняшний момент у меня такой идеи нет. Это не значит, что Шунин в плохой форме или плохой вратарь. Просто если кому-то начинаешь доверять, их нужно потихоньку готовить, чтобы был результат. (Александр Рогулев)