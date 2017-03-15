10:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "ЦСКА - "Зенит" - это шахматы"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он не стал оценивать уровень игры в матчах возобновленного чемпионата России и отметил, что получил из них информацию о кандидатах в национальную команду.

– Как вам уровень футбола в двух весенних турах? Особенно в матче ЦСКА – "Зенит".

– Есть зрительский интерес, а я смотрю матчи глазами тренера. Уровень сопротивления и тактика там были. Зрелище ведь тоже разное бывает: кто-то хочет играть в шахматы, а кто-то в "Чапаева". ЦСКА – "Зенит" – это шахматы. Я посмотрел игру, принял информацию о кандидатах в сборную, в каких-то моментах получил удовольствие, в каких-то – нет. Что касается других матчей, то где-то просто поля такие, что нужно делать скидку. Хотя даже во встречах "Ростов" – "Терек" и "Оренбург" – "Рубин" была борьба, и я мог анализировать, как игроки сборной готовы физически.

Полностью интервью Черчесова

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КОММЕНТАРИИ (5)
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marksan

armi____ а ты, ребёнок. только в танки?

11:05

marksan

В "чапаева" играли Спартак и Краснодар?

11:04

Сибиряк.1974.СМ

Тока коней многовато...

11:02

armi

А князек то выёживается: это шахматы. Он в шахматы то играть умеет???Или только в стрелялки???

10:44

баламошка

Это поломатое домино.

10:40

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