Станислав Черчесов: "ЦСКА - "Зенит" - это шахматы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он не стал оценивать уровень игры в матчах возобновленного чемпионата России и отметил, что получил из них информацию о кандидатах в национальную команду.

– Как вам уровень футбола в двух весенних турах? Особенно в матче ЦСКА – "Зенит".

– Есть зрительский интерес, а я смотрю матчи глазами тренера. Уровень сопротивления и тактика там были. Зрелище ведь тоже разное бывает: кто-то хочет играть в шахматы, а кто-то в "Чапаева". ЦСКА – "Зенит" – это шахматы. Я посмотрел игру, принял информацию о кандидатах в сборную, в каких-то моментах получил удовольствие, в каких-то – нет. Что касается других матчей, то где-то просто поля такие, что нужно делать скидку. Хотя даже во встречах "Ростов" – "Терек" и "Оренбург" – "Рубин" была борьба, и я мог анализировать, как игроки сборной готовы физически.

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