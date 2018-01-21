14:42 | Футбол — Сборная России

Смолов и Кокорин поддержали Джикию. Видео


Футболисты сборной России записали видеообращение в поддержку защитнику Георгию Джикии, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. К игроку "Спартака" обратились Федор Смолов, Александр КокоринВладимир Габулов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов и Маринату Гильерме.

Напомним, вчера к Джикии обратились Игорь Акинфеев, Денис Глушаков и Александр Самедов.

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