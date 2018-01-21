Смолов и Кокорин поддержали Джикию. Видео

Футболисты сборной России записали видеообращение в поддержку защитнику Георгию Джикии, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразной связки колена. К игроку "Спартака" обратились Федор Смолов, Александр Кокорин, Владимир Габулов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов и Маринату Гильерме.
Напомним, вчера к Джикии обратились Игорь Акинфеев, Денис Глушаков и Александр Самедов.
Футболисты @TeamRussia желают Георгию Джикие скорейшего выздоровления!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Vinb12UzkD– Сборная России (@TeamRussia) 21 января 2018 г.
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