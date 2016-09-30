Сергей Силкин: "Кокорин или Полоз вместо Смолова? Предпочтение отдам зенитовцу"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что вместо травмированного нападающего Федора Смолова в сборную России должен быть вызван форвард "Зенита" Александр Кокорин. Сегодня стало известно, что Смолов выбыл на месяц.

– Сразу было понятно, что Смолов получил серьезную и болезненную травму. Обидно очень за Федора, он находится в отличной форме, много забивает, а теперь потеряет время на лечение, – сказал Силкин. – И "Краснодару" будет нелегко без своего лидера.

– Кто может заменить Смолова в сборной?

– Вызовут Кокорина или Полоза. Нападающий "Ростова" хорошо проявил себя в матче Лиги чемпионов, почему бы ему не дать шанс показать себя в сборной еще раз. Александр также забивает за "Зенит", набрал форму.

– Выбор придется сделать в пользу одного футболиста.

– Все зависит от главного тренера, какие цели он преследует в матче с Коста-Рикой.

– Кто на данный момент выглядит предпочтительнее – Кокорин или Полоз?

– Форвард "Зенита". Он недооцененный игрок, у него есть все шансы, чтобы стать хорошим бомбардиром. Хотелось бы, чтобы его голевая серия продолжалась и дальше.

– А вызову в сборную история с шампанским не помешает?

– Нет, уже прошло время, все успокоилось. Не вижу в той истории ничего криминального, они ведь с Мамаевым тратили личные деньги.

– Есть ли в России еще нападающие, кто достоин вызова в сборную?

– Из новых имен пока никто себя не проявил. (Сергей АСТАХОВ)