Сергей Игнашевич: "Приходилось объяснять детям, что некрасиво пользоваться моей популярностью"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, как его популярность влияла на поведение его детей.

- Шестилетний ребенок может похвастаться (известностью отца - прим. "СЭ), ему это простительно, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Если него спрашивают, кем работает твой папа, он может рассказать, показать. Когда другие детишки подбегают к нему и спрашивают, я вижу, что он получает удовольствие от того, что его папа известный человек. Со старшими ребятами, если они пользовались моей популярностью со знаком минус, мне приходилось объяснять им, что это делать некрасиво.

У Сергея Игнашевича четыре сына - Роман, Дмитрий, Сергей и Тимофей. Младшему из них Тимофею шесть лет.

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