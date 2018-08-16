Сергей Анохин: "Объективно сегодня Россия должна быть выше 49-го места в рейтинге ФИФА"

Вице-президент РФС Сергей Анохин выразил надежду, что сборная России не остановится в улучшении своих позиций в рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге ФИФА команда Станислава Черчесова поднялась на 49-е место с 70-го.

– Любые рейтинги, отражающие место, качество игры и возможности сборной России, нам важны. Хотя рейтинги ФИФА необходимо пересматривать и подход к ним будет пересматриваться. Безусловно, радостно, что мы поднялись на 21 позицию вверх, и я надеюсь, наша команда на этом не остановится. Не забывайте, мы готовились к чемпионату мира и играли товарищеские матчи, из-за этого наш рейтинг был маленький. Уверен, что наше место намного выше. И мы скоро это всем покажем в очередной раз, – рассказал Анохин. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)