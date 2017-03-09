Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 60-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует пресс-служба организации. Ранее национальная команда, в активе которой 591 очко, занимала 61-ю позицию, что было рекордно низким показателем. Напомним, что лучший результат сборной в рейтинге ФИФА - третье место в 1996 году.

В первой десятке по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло изменений. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1644 очка), следом за ней расположились Бразилия (1534) и Германия (1443).