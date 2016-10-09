19:29 | ФУТБОЛ — Сборная России

Руслан Нигматуллин: "А ведь Василий должен был вести за собой команду…"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что контрольный матч Россия – Коста-Рика оставил у него двоякое впечатление. По словам Нигматуллина, команды выглядели на равных.

– Матч Россия – Коста-Рика оставил двоякое впечатление, – подчеркнул Нигматуллин. – У нашей команды были яркие моменты в атаке. Однако оборона отыграла негативно. Конечно, этому есть логическое объяснение, так как сборная выступала в новом составе, было много дебютантов. Разочаровали действия Березуцкого. Его ошибки привели к двум забитым мячам. На мой взгляд, Василий – один из опытнейших игроков сборной, и его роль заключалась в том, чтобы вести за собой команду. Впервые в составе национальной команды вышел Джанаев, но его дебюту с четырьмя пропущенными мячами не позавидуешь. В данной ситуации Черчесов продолжал в него верить, хотя в запасе было два голкипера, думаю, они тоже надеялись сыграть. Сложно сказать, кто выглядел на поле сильнее: были разные отрезки, но, в целом, команды выглядели на равных. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vaysman

а косяк шатова они не видят ???

20:35

зенит-супер-чемпион

вася сегодня нарасхват

19:44

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