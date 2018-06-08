Россияне считают самым сексуальным футболистом сборной Смолова. Акинфеев – второй

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) выяснили, кого россияне считают самым стильным и сексуальным из игроков чемпионата мира. Наиболее стильным российским футболистом 22 процента участников опроса считают форварда Федора Смолова. Он же, по мнению 26 процентов респондентов, самый сексуальный. В обоих рейтингах за Федором следует вратарь сборной – Игорь Акинфеев, 18 процентов россиян считают его наиболее стильным, а 19 процентов самым сексуальным.

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.