16:45 | Футбол — Сборная России

Россияне считают самым сексуальным футболистом сборной Смолова. Акинфеев – второй

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Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) выяснили, кого россияне считают самым стильным и сексуальным из игроков чемпионата мира. Наиболее стильным российским футболистом 22 процента участников опроса считают форварда Федора Смолова. Он же, по мнению 26 процентов респондентов, самый сексуальный. В обоих рейтингах за Федором следует вратарь сборнойИгорь Акинфеев, 18 процентов россиян считают его наиболее стильным, а 19 процентов самым сексуальным.

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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