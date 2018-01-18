Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, который был опубликован на сайте организации сегодня, 18 января. Теперь команда занимает 62-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Германия лидирует, второй идет Бразилия, третьей – Португалия.

Соперники России по групповому турниру ЧМ-2018 Уругвай, Египет и Саудовская Аравия занимают 22-е, 30-е и 65-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА

Положение на 18 января