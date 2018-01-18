12:06 | Футбол — Сборная России

Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, который был опубликован на сайте организации сегодня, 18 января. Теперь команда занимает 62-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Германия лидирует, второй идет Бразилия, третьей – Португалия.

Соперники России по групповому турниру ЧМ-2018 УругвайЕгипет и Саудовская Аравия занимают 22-е, 30-е и 65-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА

Положение на 18 января

1 (1*). Германия – 1602 очка

2 (2). Бразилия – 1483

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (6). Испания – 1231

7 (7). Польша – 1209

8 (8). Швейцария – 1190

9 (9). Франция – 1183

10 (10). Чили – 1147...

22 (21). Уругвай – 924...

30 (31). Египет – 814...

62 (64). РОССИЯ – 534...

65 (63). Саудовская Аравия – 522

* - положение в предыдущем рейтинге

 
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Очень плохой мальчик

Вот это мега-новость!!!Ура,товарищи!

15:06

Millwall82

Вы хотя бы изучили, за товарняки не начисляют очки! В отличии от официальных игр, на том ЧМ Бразилия был на 40х местах.

13:56

Спринт

Путь российского футбола при (рулении) моториста - семимильными шагами в пучину полного хаоса и развала. Лобановского в своё время сняли с должности главного тренера сборной СССР за 2-е место в чемпионате Европы, посчитав это за провал. Каков поп - таков и приход, при (благославлении) Власти.

13:48

марк де фоссен

Мутко нужно срочно инициировать в Гос.Думу по этому поводу законопроект и объявить государственный праздник

13:35

ефим1254

счастье какое,ура

13:16

ЗЗ+

Вот это прорыв!!! Германия с Бразилией стоят на месте, а у наших аж +2!!!

13:05

icezellion

Гордимся нашими великими футболистами!

12:53

Рюрик 09

Ну попёрло!!!))))))))))))))))))))))))

12:45

баламошка

Разбанен досрочно это великий прорыв. надо кого-нибудь повысить...//////////////ПовЕсить.

12:44

abs68

ну всё третье место теперь наше!

12:38

Разбанен досрочно

это великий прорыв. надо кого-нибудь повысить...

12:38

баламошка

Дно заскучало без России.

12:15

shur

Саудовскую Аравию наконец-то обогнали! УРА, Товарищи!!!!

12:11