Россия поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, который был опубликован на сайте организации сегодня, 18 января. Теперь команда занимает 62-е место.
В первой десятке изменений не произошло. Германия лидирует, второй идет Бразилия, третьей – Португалия.
Соперники России по групповому турниру ЧМ-2018 Уругвай, Египет и Саудовская Аравия занимают 22-е, 30-е и 65-е места соответственно.
Рейтинг ФИФА
Положение на 18 января
1 (1*). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147...
22 (21). Уругвай – 924...
30 (31). Египет – 814...
62 (64). РОССИЯ – 534...
65 (63). Саудовская Аравия – 522
* - положение в предыдущем рейтинге
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
Очень плохой мальчик
Вот это мега-новость!!!Ура,товарищи!
15:06
Millwall82
Вы хотя бы изучили, за товарняки не начисляют очки! В отличии от официальных игр, на том ЧМ Бразилия был на 40х местах.
13:56
Спринт
Путь российского футбола при (рулении) моториста - семимильными шагами в пучину полного хаоса и развала. Лобановского в своё время сняли с должности главного тренера сборной СССР за 2-е место в чемпионате Европы, посчитав это за провал. Каков поп - таков и приход, при (благославлении) Власти.
13:48
марк де фоссен
Мутко нужно срочно инициировать в Гос.Думу по этому поводу законопроект и объявить государственный праздник
13:35
ефим1254
счастье какое,ура
13:16
ЗЗ+
Вот это прорыв!!! Германия с Бразилией стоят на месте, а у наших аж +2!!!
13:05
icezellion
Гордимся нашими великими футболистами!
12:53
Рюрик 09
Ну попёрло!!!))))))))))))))))))))))))
12:45
баламошка
Разбанен досрочно это великий прорыв. надо кого-нибудь повысить...//////////////ПовЕсить.
12:44
abs68
ну всё третье место теперь наше!
12:38
Разбанен досрочно
это великий прорыв. надо кого-нибудь повысить...
12:38
баламошка
Дно заскучало без России.
12:15
shur
Саудовскую Аравию наконец-то обогнали! УРА, Товарищи!!!!
12:11