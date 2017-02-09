Россия опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России продолжает падение в рейтинге ФИФА. В таблице от 9 февраля хозяева Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 потеряли пять позиций опустились на 61-е место, что является новым антирекордом в истории национальной команды. Напомним, что лучший результат сборной в рейтинге ФИФА - третье место в 1996 году.

В первой десятке по сравнению с предыдущим рейтингом произошло только одно изменение - сборная Франции обошла Колумбию, а лидирует по-прежнему Аргентина.

Ближайший соперник сборной России - Кот-д'Ивуар - совершил самое серьезное падение в рейтинге, потеряв 13 позиций. Игра с африканской сборной пройдет в Краснодаре 24 марта. Через четыре дня подопечные Станислава Черчесова встретятся в Сочи с Бельгией.

Самого серьезного прогресса добился Камерун. Благодаря победе в Кубке Африки команда поднялась сразу на 29 строчек - с 62-го места на 33-е.

Рейтинг ФИФА

Положение на 9 февраля

1 (1*). Аргентина – 1635 очков

2 (2). Бразилия – 1529

3 (3). Германия – 1433

4 (4). Чили – 1386

5 (5). Бельгия – 1371

6 (7). Франция – 1313

7 (6). Колумбия – 1304

8 (8). Португалия – 1240

9 (9). Уругвай – 1195

10 (10). Испания – 1168...

47 (34). Кот-д'Ивуар - 662...

61 (56). РОССИЯ – 592

* - место в предыдущем рейтинге