РФС продлил соглашение с тренером юношеской сборной Ульяновым

Российский футбольный союз (РФС) подписал новый контракт со старшим тренером юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Дмитрием Ульяновым. Срок трудового соглашения – до конца 2017 года.

В 2016 году команда под руководством Ульянова в Молдавии завоевала путевку в элитный раунд чемпионата Европы-2017 U-17. Матчи состоятся в Венгрии с 21 по 26 марта, за выход в финальную часть турнира (3 - 19 мая, Хорватия) россияне поспорят со сборной принимающей страны, Израилем и Норвегией.

– Хотел бы поблагодарить руководство Российского футбольного союза во главе с президентом Виталием Леонтьевичем Мутко за оказанное мне доверие! В уходящем году наша сборная сделала первый шаг на пути к финальной части Euro среди юношей до 17 лет – вышла в элитный раунд квалификации с первого места в группе, – приводит официальный сайт РФС слова Ульянова. – В марте 2017 года нам предстоит продолжить борьбу за попадание на чемпионат Европы. Мы будем тщательно готовиться и сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. Сразу по окончании новогодних праздников мы возобновим подготовку к квалификации, проведем учебно-тренировочный сбор и сыграем на международном турнире в Минске.