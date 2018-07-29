"Ребята поддержали имидж России и заслужили награды". Семин - о присвоении футболистам сборной званий ЗМС

Заслуженный тренер РСФСР, наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что футболисты сборной России заслужили звания заслуженных мастеров спорта. Вчера президент Владимир Путин принимал игроков национальной команды в Кремле.

- Каждый вид спорта имеет свою популярность, значимость, традиции для людей всего мира, - написал Семин в Инстаграме. - Нашу сборную смотрели сотни миллионов человек во всех уголках земного шара. Ребята проделали громадную работу и выступили блестяще, поддержав имидж России. Поздравляю всех с заслуженными наградами!

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошли до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Ранее заслуженный тренер России Александр Бородюк заявил, что присвоение званий ЗМС игрокам национальной команды является правильным решением.