Пресс-служба: Акинфеев, Лунев и Габулов – "люди в черно-синем"

Сборная России на своей официальной странице в Твиттере опубликовала фотографию, на которой запечатлены вратари национальной команды Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов. Голкиперы проводили тренировочное занятие в солнцезащитных очках.
Напомним, что россияне продолжают подготовку к контрольным матчам против Кореи и Ирана. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.
"Люди в ч̶ё̶р̶н̶о̶м̶ синем"– Сборная России (@TeamRussia) 3 октября 2017 г.
😎😎😎 pic.twitter.com/FsWLZ57xRl
- Игорь Акинфеев
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Андрей Лунев