Пресс-служба: Акинфеев, Лунев и Габулов – "люди в черно-синем"

Сборная России на своей официальной странице в Твиттере опубликовала фотографию, на которой запечатлены вратари национальной команды Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов. Голкиперы проводили тренировочное занятие в солнцезащитных очках.

Напомним, что россияне продолжают подготовку к контрольным матчам против Кореи и Ирана. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.