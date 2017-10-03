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17:27 | Футбол — Сборная России

Пресс-служба: Акинфеев, Лунев и Габулов – "люди в черно-синем"


Сборная России на своей официальной странице в Твиттере опубликовала фотографию, на которой запечатлены вратари национальной команды Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов. Голкиперы проводили тренировочное занятие в солнцезащитных очках.

Напомним, что россияне продолжают подготовку к контрольным матчам против Кореи и Ирана. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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