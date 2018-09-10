Павел Могилевец: "Жду от матча в Ростове высокой посещаемости, как на Лиге чемпионов"

Полузащитник сборной России Павел Могилевец поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Чехии.

– Как всегда, жду от матча в Ростове большой посещаемости, как на матчах Лиги чемпионов. Это футбольный город – я уверен, болельщики придут, - цитируют футболиста "Известия". - А мы постараемся оправдать их ожидания, показать свою лучшую игру с высокой самоотдачей.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.