Оскар Рамирес: "Ничья была бы справедливым результатом"

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес после победы над Россией (4:3) в контрольном матче подчеркнул, что ничья могла бы быть справедливым исходом этой встречи. По словам Рамиреса, его команда после перерыва действовала хуже, чем в первом тайме, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Очень хороший результат для матча с такой командой, как Россия, – подчеркнул Рамирес. – Старались контролировать игру, владели мячом, проводили быстрые контратаки. Первый тайм у нас получился лучше, чем второй. Россиянам удались очень хорошие 15 минут после перерыва. Они прибавили, сравняли счет. Ничья, наверное, была бы заслуженным и справедливым результатом, но в конце мы получили возможность пробить пенальти.