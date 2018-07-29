Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию - о словах Мусэркого: "Футбол всегда был на особом счету. Решение минспорта нужно уважать"

Заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина прокомментировала "СЭ" слова олимпийского чемпиона-2012 по волейболу Дмитрия Мусэрского по поводу награждения футболистов сборной России званиями "Заслуженный мастер спорта". Мусэсркий поддержал Екатерину Гамову, для которой после присвоения ЗМС четвертьфиналистам ЧМ-2018 звание обесценилось.

- Футбол всегда был на особом счету. И если судить по тому, какое развитие он имеет в мировых масштабах, результат нашей сборной действительно очень высокий, - отметила Брусникина. - Существует определенное положение, по которому присваиваются те или иные звания.

Но все на усмотрение Министерства спорта. Если оно считает это важным, то его решение нужно уважать. Бывают разные другие случаи, когда высокие звания дают в порядке исключения. Просто ребята (Мусэрский и Гамова. - Прим. "СЭ") может быть, о них не знают. Иногда звания присваиваются за заслуги, имеющие высокую ценность для нашей страны и ее спорта. (Игорь НОВИКОВ)