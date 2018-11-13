"Ну вот так вот". Чалов потроллил журналистов в сборной России

Нападающий сборной России Федор Чалов с юмором ответил на вопрос о вызове в национальную команду. Журналистка на пресс-конференции спросила его: "Это ваш первый вызов в сборную России. Как ваши друзья, родственники восприняли это?".

Чалов поправил ее: "Вроде второй вызов-то". На ее недоумение, форвард добавил: "Ну вот так вот".

Скорей всего, это была отсылка к курьезу после игры чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" (1:2). Журналист задал вопрос Юрию Газинскому, считая, что игра завершилась 1:1. Когда Газинский недоуменно переспросил: "Как ничейный результат? Вроде мы выиграли", на что журналист ответил: "Ну вот так вот".

Чалов уже попадал в расширенный состав сборной для подготовки к ЧМ-2018, однако в окончательную заявку не вошел и матчей за национальную команду пока не провел.