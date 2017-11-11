11:30 | Футбол — Сборная России

Никита Симонян: "Разница в классе между нами и аргентинцами очевидна. Не страшно, если проиграем"


Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что разница в классе между сборными России и Аргентины на данный момент очевидна. При этом, по его мнению, российским игрокам по силам выглядеть достойно на фоне топ-команд.

- Хорошо, когда сборная России играет с такими сильными соперниками, - считает Симонян. - Не страшно, если мы проиграем. Разница в классе на данный момент между нами и аргентинцами с испанцами очевидна. Тем не менее, нам в силах выглядит на их фоне достойно. А может даже и победить, почему нет? К этому надо стремиться.

- Месси- самый сильный игрок в мире?

- Я считаю и Месси, и Роналду великими, и даже больше, чем великими. Они - настоящие гении футбола. Лионель проводит колоссальный объем работы на поле.

- Как нашим игрокам остановить Месси?

- Это вопрос к Черчесову. Он говорил, что никто персонально опекать его не будет. Значит, есть определенный план на игру.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" в субботу, 11 ноября, начало - в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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