Могилевец покинул общую группу игроков сборной России и тренируется индивидуально

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец после разминки в составе общей группы игроков сборной России приступил к индивидуальным занятиям в тренажерном зале. Накануне хавбек пропустил тренировку команды из-за появившихся перегрузочных явлений в области коленного сустава.

Сегодняшний переход Могилевца на индивидуальную работу связан не с травмой, а с распределением нагрузок.

Напомним, что тренировочный сбор команды начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с "Динамо". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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