Менье не сыграет против сборной России вместе с Азаром и Де Брейне

Защитник "ПСЖ" и сборной Бельгии Тома Менье не сможет помочь своей команде в товарищеском матче против сборной России, сообщает HLN. У игрока диагнострировано повреждение голеностопа.

Ранее сообщалось, что участия в игре не примет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне из-за травмы паха, а также хавбек "Челси" Эден Азар. Последнего в составе сборной заменит его брат Торган Азар.

Напомним, матч Россия - Бельгия состоится 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени. Сегодня команда Станислава Черчесова проиграла сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре - 0:2.