Менье не сыграет против сборной России вместе с Азаром и Де Брейне

Защитник "ПСЖ" и сборной Бельгии Тома Менье не сможет помочь своей команде в товарищеском матче против сборной России, сообщает HLN. У игрока диагнострировано повреждение голеностопа.
Ранее сообщалось, что участия в игре не примет полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне из-за травмы паха, а также хавбек "Челси" Эден Азар. Последнего в составе сборной заменит его брат Торган Азар.
Напомним, матч Россия - Бельгия состоится 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19.00 по московскому времени. Сегодня команда Станислава Черчесова проиграла сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре - 0:2.
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Выйдет молодежь Бельгии против гениев и кудесников мяча. Гарантированное поражение со счетом 0-5 при условии что бельгийцы не захотят вообще играть, а просто будут стоять на поле и залетать будет мяч от стоящих бельгийцев и гений вратарского искусства практически затмивший Льва Яшина не сможет допрыгнуть очередной раз до девятки. Вынимая четвертый из сетки будет ругаться на всех, ведь он виноваты не он. нападающие сборной России будут бить с разных дистанций но мяч все время будет пролетать или мимо ворот или попадать во вратаря как в Приключениях Электроника робот бил по кратчайшему расстоянию так и они будут стараться из всех сил забить гол не прикладывая мозгов.
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