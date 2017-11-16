Мариу Фернандес: "Россия имела шансы на победу в матче с Испанией, но нам немного не повезло"

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что он потихоньку восстанавливается от травмы. Футболист также добавил, что российская команда имела шансы на победу в товарищеской игре против Испании (3:3).

– Думаю, у испанцев была серьезная мотивация, – цитируют "Известия" Фернандеса. – В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью – победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.

Мое самочувствие? Остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй.

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