Маринату Гильерме: "Не ожидал вызова в сборную России. Думал, мое время в команде закончилось"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие матчи.

32-летний игрок попал в заявку национальной команды на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

- Я не ожидал вызова, меня это очень удивило. Поскольку меня не включали в заявку команды после Кубка конфедераций, я думал, что мое время в сборной подошло к концу, - цитирует Yahoo Esportes Brasil Гильерме. - Но я всегда отмечал, что если буду нужен команде, то обязательно прибуду в распоряжении тренерского штаба. Акинфеева нет в списке, так что надеюсь, что у меня будет возможность сыграть хотя бы в одной игре и проявить свои лучшие качества.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией