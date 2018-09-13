Как натурализовать Вальдемара Антона для сборной России?

Российский футбольный союза (РФС) заинтересован в натурализации защитника "Ганновера-96" Вальдемара Антона, сообщает Bild. Что нужно для того, чтобы это произошло?

1. Главное формальное основание для получения гражданства – кто-то из родственников игрока должен быть рожден на территории России, поскольку сам футболист родился в Узбекистане.

2. Если с первым пунктом проблем нет, то далее собирается пакет документов, который направляется в Федеральную миграционную службу России (ФМС), после чего начинается процесс рассмотрения этого заявления. Все это длится около полугода – например, Роман Нойштедтер занялся оформлением бумаг в декабре 2015-го, а указ о выдаче ему российского паспорта Президент России Владимир Путин подписал в середине мая 2016-го.

3. Правда, сразу необходимо учесть важный момент – по принятым в Германии законам сначала нужно отказаться от немецкого гражданства и только потом подавать документы на получение российского. В редких случаях человеку позволяют сохранить немецкий паспорт, но для этого требуется веское обоснование причин. Так, в начале 2016 года появлялись новости, что Германия может разрешить Нойштедтеру оставить двойное гражданство, но в итоге с немецким футболисту пришлось проститься. (Егор БЫЧКОВ)

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