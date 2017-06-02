Игорь Семшов: "Травма Дзюбы? Черчесов будет ломать голову"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов выразил мнение, что отсутствие нападающего Артема Дзюбы на Кубке конфедераций-2017 является потерей для команды. При этом он уверен, что россияне смогут заменить форварда.

- Если игрок находится в составе сборной, главный тренер на него рассчитывает, а потом по причине травмы футболист покидает команду - это, наверное, потеря, - сказал Семшов. - Но здесь нужно понимать, что у футболистов был тяжелый сезон и какие-то болячки сейчас начинают вылезать, может быть, от усталости или нервотрепки. Главная прерогатива тренера - это здоровье игроков.

Если Дзюба не может принять участие в Кубке конфедераций, то, конечно, Черчесов сейчас будет ломать голову кем его заменить. У нас есть достаточно форвардов, которые могут это сделать. Тем более Кубок конфедераций в преддверии чемпионата мира покажет на кого тренер может рассчитывать. Потеря Дзюбы, безусловно, весомая, но здоровье футболиста превыше всего.

- Получается, из расширенного списка выбыло уже три игрока: Дзагоев, Фернандес и Дзюба. Не слишком ли весомы потери?

- Они весомые. Но после тяжелых сезонов, помню, когда я сам играл, у нас тоже выбывали игроки из расширенного списка. Это нормально. Это говорит о том, что вызываются лучшие и они не жалеют себя, выступая за клуб. Можно только пожелать, чтобы эти травмированные ребята быстрее вошли в строй и играли в полную силу, готовились к чемпионату мира, который является более значимым турниром, чем Кубок конфедераций. Я, скажу честно, узнал об этом турнире года три-четыре назад. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

